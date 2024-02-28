لجان مقاومة الحصاحيصا: مليشيا الدعم السريع هجمت على قرية الزبيرات ونهبت ٣٠ سيارة والمواد الغذائية من البقالات

الخرطوم: السوداني

قالت لجان مقاومة الحصاحيصا إن مليشيا الدعم السريع هجمت على قرية (الزبيرات) ريفي طابت، وقامت بنهب أكثر من 30 سيارة وسرقة المواد الغذائية من البقالات وإتلاف ماتبقى منها بالإضافة إلى سرقة الذهب والأموال من عدد من المنازل وقد صاحب هذا الهجوم جملة من التهديدات والترويع للمواطنين مما أدى إلى نزوح النساء والاطفال.

وقال بيان للجان مقاومة الحصاحيصا مساء الثلاثاء إن المليشيا حاولت تجنيد عدد 20 شاب من شباب القرية وعندما رفض سكان القرية قاموا بإقامة إرتكاز في القرية.

وتابع البيان: “في نهار يوم الاحد الموافق 25/2/2024 قام أفراد من مليشيا الدعم السريع بالهجوم على قرية (أم بوشة) ريفي طابت وبعد التصدي لهم من قِبل أهل القرية قاموا بحشد عدد كبير من العربات المقاتلة المدججة بمختلف الاسلحة الثقيلة (دوشكا وثنائي) قاموا بحصار القرية بالكامل وبسبب إنقطاع الإتصال نجهل مصير الأهل بقرية أم بوشة”.

وأشار البيان لاستباحة مليشيا الدعم السريع لقرية (الطليح الخوالدة) ريفي المسلمية بغرض النهب والسرقة مما أدى الهجوم إلى إستشهاد الشاب بابكر عزالدين البالغ من العمر 21 عام بسبب طلق ناري في الرأس كما أصيب آخرون. كما استباحت كل من قرى (قوز أحمد نور،مريود، والشاذلي) يوم الجمعة الماضي. وقامت المليشيا بسرقة كل المركبات والذهب والأموال وتهجير كافة نساء وأطفال القرى المذكورة كما قامت المليشيا بإقامة إرتكاز ضخم بمنطقة قوز أحمد نور.