البرهان يتوجه إلى القاهرة.. وملف أزمة اللاجئين والنازحين السودانيين في مصر على رأس أجندة اللقاء مع السيسي

بورتسودان: السوداني

توجه رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، صباح اليوم إلى مصر العربية في زيارة رسمية، يجري خلالها مباحثات مشتركة مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيس، كما سيتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الإهتمام المشترك.

ورافق البرهان خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير، علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول، أحمد إبراهيم مفضل.

وأكدت مصادر (السوداني) أن ملف أزمة اللاجئين والنازحين السودانيين في مصر، ستكون حاضرة على رأس أجندة اللقاء مع الرئيس السيسي.