بعثة الأمم المتحدة تكمل اليوم انسحابها من السودان

الخرطوم: السوداني

أكملت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، انسحابها من السودان اليوم (الخميس).

وقال ستيفان دوجاريك، كبير المتحدثين باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، في بيان إن الأمين العام يكرر تقديره العميق لجميع أفراد يونيتامس الدوليين والمحليين لتفانيهم وخدمتهم لشعب السودان طوال فترة ولاية البعثة.

وأفاد المتحدث أن فريقاً صغيراً سيبقى في بورتسودان للإشراف على عملية تصفية أرصدة البعثة بدءاً من الأول من مارس، مضيفاً أن الأمين العام يعول على التعاون الكامل من السلطات السودانية لضمان إتمام هذه العملية بأكبر قدر ممكن من السلاسة والسرعة.

وأشار المتحدث إلى أن الصراع الذي لا يزال مستعراً في السودان يزيد من تقويض سيادة القانون وحماية المدنيين، وكذلك يُهدِّد البلد والمنطقة بأكملها، مبيناً أن غوتيريش يدعو طرفي النزاع إلى إلقاء الأسلحة والالتزام بمحادثات سلام واسعة تقود إلى استئناف عملية الانتقال الديمقراطية بقيادة مدنية.

وأكد أن «الأمم المتحدة لن تغادر السودان. ولا تزال ملتزمة بقوة بتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة ودعم الشعب السوداني في تطلعاته إلى مستقبل يعمه السلام والأمن»، مشيراً إلى أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، رمطان لعمامرة، بدأ عمله لدعم جهود الوساطة.

وذكر المتحدث أن استمرار الدعم الدولي في ذلك الصدد له أهمية حاسمة، مضيفاً أن غوتيريش يدعو السلطات السودانية إلى مواصلة تعاونها لتقديم هذا الدعم الذي تشتد الحاجة إليه.

وتبنى مجلس الأمن الدولي قراراً في الأول من ديسمبر 2023 يقضي بإنهاء ولاية يونيتامس بناءً على طلب السلطات السودانية.