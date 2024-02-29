الرئيس السيسي يُوجِّـه بمُعاملة الشعب السوداني المُقيم بمصر كمعاملة المصريين في التعليم والعلاج وتسهيل إجراءات الإقامة

القاهرة: السوداني

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه المشترك مع رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، التزامه بمُعاملة الشعب السوداني المُقيم في وطنهم الثاني مصر كمعاملة أشقائهم المصريين في التعليم والعلاج وتسهيل إجراءات الإقامة.

ووجّه الرئيس السيسي، الجهات المُختصة في مصر بتسهيل وسرعة كافة الإجراءات بما يتعلق بالأشقاء السودانيين.

يذكر ان مصادر (السوداني) قالت – مطلع الأسبوع – أن أزمة اللاجئين والنازحين السودانيين في مصر ستكون على رأس أجندة لقاء البرهان مع الرئيس المصري.

من جانبه، شكر رئيس مجلس السيادة، الشعب المصري لاستقبالهم أشقاءهم السودانيين، وكذلك قَـدّم سيادته شكره للرئيس السيسي على توجيهاته واهتمامه بقضايا السودانيين المُقيمين في مصر.