الفنان الشرقاوي سيدي دوشكا: علينا المحافظة على الموانئ والابتعاد عن المشاكل.. الجميع شركاء في هذا الوطن

السوداني: محاسن أحمد عبد الله

طالب الفنان السوداني سيدي دوشكا، الابتعاد عن الأشياء التي تؤدي للمشاكل مثل الحديث عن الموانئ ونقل أقسامها إلي المالية، كما هو رائج الآن في شرق السودان.

متسائلاً: (لماذا الحديث الآن عن الموانئ ومَن المستفيد؟ الناس تبقى واعية وتحافظ على الموانئ ونبتعد عن وصف الناس أن هذا من إقليم وهذا من إقليم آخر).

وأضاف: (كل هؤلاء الناس أتت بهم ظروف الحرب، بما فيهم الوزراء والحكومة، هم إخوة لنا وشركاء في هذا الوطن.. كلنا سودانيون ربنا خلقنا في هذا الوطن بقبائلنا وثقافتنا وتنوعنا وكل أجزائه لنا وطن).