لجان مقاومة الحصاحيصا تُوثِّق انتهاكات واسعة لمليشيا الدعم السريع ببعض قرى الجزيرة

الخرطوم: السوداني

وثّقت لجان مقاومة الحصاحيصا، انتهاكات واسعة لمليشيا الدعم السريع في بعض قرى ولاية الجزيرة.

وقال بيان للجان المقاومة اليوم الأحد: إنّ “مليشيا الدعم السريع استباحت منطقة فداسي الحليماب، وتقوم بنهب كافة ممتلكات المواطنين، كما استباحت قرية بحر العلوم – الحلاوين بغرض النهب والسرقة، وتشهد القرية موجة نزوح للنساء والأطفال وكبار السن”.

وأضاف البيان في تحديث ميداني: إنّ “المليشيا هاجمت قرية كافي الحلاوين ونهبت كل ما وقعت عليه يدهم من سيارات وذهب وأموال، وقاموا أيضاً بقتل الشاب يوسف محمد إبراهيم حمد نحتسبه عند الله شهيداً”.

وأشار البيان إلى أنّ المليشيا حاولت دخول قرية الكبُر يوم الخميس الموافق 29 فبراير بغرض النهب والسرقة، وتصدى لهم شباب القرية ومنعوهم من الدخول.وقد احتسبت القرية الشهيد مجدي الفاتح بلية ومصابين، من بينهم محمد الشيخ العباس، عثمان عبد المناف مساعد ومصطفى عبد الباسط.

كما استباحت قرية الولي – الحلاوين بغرض النهب والسرقة، وقد خلف دخولهم للقرية 3 شهداء وهم:- محمد إبراهيم العباس، الباقر محمد الضو والأمين البشير.

وقامت المليشيا بإطلاق الرصاص على المواطنين أثناء تشييع الشهداء، مما خلف العديد من المصابين بالقرية، كما قامت بالهجوم أيضاً على قرية (منى) خلّف الهجوم إصابة واحدة.