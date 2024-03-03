في الساعات الأولى من صباح اليوم.. عودة تدريجية لشبكة زين في عدد من الولايات (البحر الأحمر نهر النيل والولاية الشمالية)

بورتسودان: السوداني

نجحت شركة زين للهاتف السّيّار – بمجهود فني جبار – في إعادة شبكتها للعمل تدريجياً بعدد من الولايات بعد تركيب مقسم جديد بمدينة بورتسودان، ووعدت بنشر رقعة تغطيتها لتشمل كل مُـدن وقُـرى ولايات السُّودان.

وعلمت (السوداني) ان شركة زين عقب الانقطاع الأخير للخدمة بسبب ميليشيا الدعمالسريع، ظلّت ادارتها في السودان، وقيادة مجموعة زين بالكويت في سعي دؤوب لإيجاد حلول عاجلة لعودة الشبكة، واضعين في الاعتبار الآثار الكارثية والأضرار الحياتية والمعنوية الكبيرة التي أصابت مُشتركيها الكرام جَـرّاء توقُّف الخدمات، فسُرعت وتيرة إكمال تجهيز المقسمات الجديدة التي بدأ العمل فيها منذ (مايو 2023م)، ضمن خُطة شاملة وضعتها زين لتحديث وتقوية الشبكة الحالية، وتقديم خدمة اتصالات بجودة عالية في جميع أنحاء السودان، أُسوةً بتأسيسها لمراكز خدمات المشتركين عبر الهاتف في عددٍ من ولايات السُّودان.

وقال هشام مصطفى علام، الرئيس التنفيذي لشركة زين: “تود شركة زين أن تلفت عناية مشتركيها الأعزاء، وبكل شفافية، أن العودة التدريجية للخدمة تُصاحبها غياب وتعذر في تقديم بعض الخدمات في هذه المرحلة، مع عدم تمكن بعض المشتركين من استخدام متبقي أرصدتهم السابقة، ونطمئن مشتركينا الكرام ونؤكد على اهتمام الشركة بحفظ حقوق المشتركين وأرصدتهم إلى حين عودة الشبكة لوضعها الطبيعي، وإن سعي زين الحثيث لإرجاع الشبكة والخدمة لمشتركيها الكرام، وفي أقصر وقت، دافعه الأهمية الحياتية والاقتصادية المرتبطة بالاتصالات والتواصل والحصول على خدمة الإنترنت في الوضع الاستثنائي الراهن، وتقديراً لذلك ستعلن زين عبر قنواتها الرسمية عن عدد من العروض المجانية لمشتركيها”.

أسرة (السوداني) تبارك هذا الإنجاز الكبير الذي حققته زين السودان، باردة وعزم وجهد مقدر، وتتمنى لطاقمها، المزيد من النجاحات في خدمة البلاد والعباد، وتساله تعالى أن يحفظ جميع العاملين في مناطق الحرب من الشر والاشرار.