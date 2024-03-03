البرهان لآلية الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى: حل الأزمة السودانية في انسحاب قوات التمرد من المدن والقرى التي احتلتها وشرّدت أهلها

بورتسودان: السوداني

أوضح رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم لوفد آلية الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى المعنية بالسودان برئاسة محمد شمباز، إن أساس الحل للأزمة السودانية يكمن في انسحاب القوات المتمردة من المدن والقرى التي احتلتها وشرّدت أهلها.

وقال إعلام مجلس السيادة، إنّ البرهان قدّم تنويراً شاملاً لوفد الآلية حول تطورات الأحداث منذ الخامس والعشرين من أكتوبر من العام ٢٠٢١م الذي شهد فض الشراكة بين المكون العسكري والقوى السياسية لتعثر الوصول إلى توافق، مؤكداً أن ما حدث وقتها لم يكن انقلاباً.

واطلع البرهان، وفد الآلية الأفريقيّة على التطورات السياسية في السودان منذ انقلاب الدعم السريع وتمرده على الدولة والإنتهاكات التي ارتكبتها في حق المواطنين المدنيين.

وأعرب عن ثقة السودان في الاتحاد الأفريقي وما يمكن أن يقدمه من حلول، شريطة أن تعيد الدولة ثقتها في الاتحاد الأفريقي بالتعامل معها كعضو كامل الحقوق في هذه المنظمة.

من جانبه، شدد رئيس وفد آلية الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى محمد شمباز، على ضرورة إيقاف الحرب وتحقيق الاستقرار للسودان وشعبه والذي يمثل استقراراً لكل القارة الأفريقية باعتبار موقعه الجغرافي المُهم والاستراتيجي.

وأشار شمباز إلى حرص الآلية الأفريقية وسعيها لإيجاد حلول للأزمة، مشيراً إلى أن الآلية استمعت لكل القوى السياسية السودانية.