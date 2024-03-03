كمبالا تحتضن ورشتي (تقدم) للعدالة الانتقالية والإصلاح الأمني والعسكري وبناء وتأسيس الجيش

متابعات: السوداني

احتضنت ‎العاصمة اليوغندية كمبالا، صباح اليوم، فعاليات ورشتي العدالة الانتقالية والإصلاح الأمني والعسكري وبناء وتأسيس الجيش التي تقيمها تنسيقية تقدم، في إطار المؤتمر التأسيسي للفترة الانتقالية وإيقاف الحرب.

وقالت تقدم في بيان لها: “تعقد الورش بمشاركة منظمات مجتمع مدني وخبراء ومختصين من داخل وخارج السودان وسيتم تقسيم المشاركين لمجموعتين تعقد كل مجموعة ورشة منفصلة تستمر لمدة 5 أيام”.

وأوضح القيادي في تقدم، بكري الجاك، أن قيام الورشتين يدحض الاتهامات ضد تقدم بأنها ليس لديها أي تصور سياسي للفترة الانتقالية، مشيراً إلى أن برنامج الورش تمت مناقشته في الاجتماع التأسيسي لتنسيقية تقدم؛ ضمن عشرة بنود مختلفة جاءت في ثيقة إنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية على أسس جديدة من بينها مشروع شامل للعدالة الانتقالية.

وأضاف: قضية العدالة الانتقالية معقدة وشائكة، مشيراً إلى أنهم لا يمثلون السودانيين جميعاً ولكن إفرازات الحرب الأخيرة أكدت على ضرورة وضع حلول ومعالجات لقضايا العدالة، وأوضح أن الورشة ستناقش جوهر القضية والتجارب في ‎السودان ومحاولة الخروج بتصور يُشكِّل موجهاً عاماً للقضية يمكن مناقشته خلال المؤتمر التاسيسي لتقدم.

وأكد الجاك أن قضية الإصلاح الأمني والعسكري موضوع لا يمكن تجاهله باعتباره أحد أسباب الحرب، تعدد القيادات والجيوش وعدم وجود جهة مركزية واحدة تحتكر العنف، مشيراً إلى أن المبادئ تتحدث عن جيش مهني قومي واحد.