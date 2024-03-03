الجيش لـ(السُّوداني): الاستخبارات العسكرية تبحث عن هوية مُنتحل شخصية المستشار الأمني للقائد العام للجيش

بورتسودان: السوداني

قال الجيش لـ(السُّوداني)، إنّ الاستخبارات العسكرية تبحث عن هوية الشخص الذي انتحل صفة مستشار الاستخبارات العسكرية للقائد العام الجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الذي يسمي نفسه “أحمد حسن محمد”، والجهة التي تقف خلفه.

وعلمت (السوداني) أن المدعو “أحمد حسن محمد”، قدمته شركة علاقات عامة عالمية لوكالات الأنباء والفضائيات الدولية، بمسمى “مستشار الاستخبارات العسكرية للقائد الجيش السوداني، والخبير الاستراتيجي بشؤون الشرق الأوسط”.

وأوردت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، صباح اليوم، إن أحمد حسن محمد مستشار الاستخبارات لقائد الجيش السوداني، قال إنّ طهران، التي زودت الخرطوم بطائرات بدون طيار في حربها ضد أحد أمير الحرب – حميدتي – بإرسال سفينة حربية تحمل مروحية وتجمع المعلومات الاستخبارية، لكن تم رفضها.

وقال الجيش صباح اليوم في تصريح خاص لـ(السُّوداني): “لا يوجد مستشارٌ للاستخبارات العسكرية أو قائد الجيش باسم أحمد حسن محمد، وهذا ينسف الخبر ومصداقيته من الأساس”.