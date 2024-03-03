الشرطة تدفع بقوات مُتخصِّصة في حرب المدن

أم درمان: السوداني

أكملت الشرطة اليوم، تدريب أفراد شرطة أمبدة في دورة الأسلحة المُساندة وحرب المدن، باختيار مجموعة منتقاة كقوات خاصة تلقت دورات متقدمة في التكوين الجسماني وتقوية العضلات، وخُضعوا لتديب خاص في الاشتباكات والمداهمات واستخدام الساتر، والوصول إلى منطقة قريبة من العدو للتعامل معه واصطياد العدو المختبئ في البنايات ومنعه من التقدم وتغطية القوات من الخلف.

وقال والي الخرطوم، إنّ الشرطة الآن في الخطوط الأمامية مع القوات المسلحة لتحقيق النصر في كل المواقع بعد التقدم الذي يحدث حالياً في كل المحاور، وستتوجّـه القوات بعد تحرير أم درمان إلى أمبدة.

وأضاف: “شرطة أمبدة أدرى بجيوب أمبدة التي تمترس فيها العدو، وأنتم قادرون على مطاردته ودحره”.

وشهد التخريج والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، واللواء شرطة دفع الله طه مساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم، واللواء أمن الحسن علي محمد صالح مدير هيئة أمن ولاية الخرطوم، واللواء أمن محمد الطيب أمبيقا مدير دائرة أمن أم درمان الكبرى.