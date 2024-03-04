الزكاة: إعطاء نازحي الحرب الأولوية في برنامج رمضان

الشمالية: السوداني

تعهد والي الشمالية، عابدين عوض الله، بملاحقة المتهربين من الزكاة.وقال خلال الاحتفال بتدشين برنامج رمضان الذي نظمته إدارة ديوان الزكاة بالولاية الشمالية (الأحد)، إن مواطن الشمالية سباقٌ في دفع الزكاة خاصة المزارعين الذين يدفعون يوم الحصاد، واعتبر تجربة الزكاة بأنها تمثل دولة كاملة ساهمت في العديد من المشاريع المختلفة، من بينها إطلاق سجناء، داعياً الديوان للمساهمة في مشاريع مركز الأطراف الصناعية.

وأكد الأمين العام لديوان الزكاة الاتحادي، أحمد إبراهيم عبد الله، أن الأولوية في برنامج رمضان سيكون للنازحين في دور الإيواء والمستضافين مع الأسر، بجانب تخصيص دعم مالي للعاملين في حكومة الشمالية من الدرجات الصغري، متوقعاً أن يقفز المبلغ المخصص لرمضان من 18 ملياراً إلى 20 مليار جنيه.

وقال الأمين العام لديوان الزكاة بالولاية الشمالية الهادي، محمد أحمد إن البرنامج يأتي في ظل الظروف الصعبة التي تواجه البلاد، وإن الحرب “ألقت على عاتقنا مسؤولية كبيرة”، حيث وفد للولاية آلاف النازحين، وشرعنا مبكراَ في الإعداد لرمضان بتخصص 20 مليار جنيه لبرنامج رمضان لعدد 50 ألف مستفيد، معلناً عن تخصيص دعم لـ9870 ألف موظف بالشمالية من الدرجات الصغري بواقع 40 ألف جنيه، مشدداَ على توزيع كل ما هو موجودٌ في مخازن الزكاة، وتخصيص دعم كبير لمحلية حلفا، باعتبارها أكبر المحليات المستضيفة للنازحين، مشيراً إلى إطلاق سراح عدد من السجناء.