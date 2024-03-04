جابر: الحكومة لا تمنع دخول المُساعدات الإنسانية وإنّما حدّدت لها مسارات مُعيّنة

الخرطوم: السوداني

قال عضو مجلس السيادة، الفريق إبراهيم جابر، إن الحكومة لا تمنع دخول المُساعدات للمدنيين العالقين في مناطق الحرب بين الجيش وعناصر الدعم السريع.

وأوضح الفريق جابر في حوار مع (بي بي سي)، بمدينة بورتسودان، أن هناك اتفاقاً مع المنظمات الدولية على مسارات معينة لمرور المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في مناطق الصراع، مشيراً إلى أن المسارات هي إما عبر مدينة بورتسودان أو المطارات المختلفة داخل السودان بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة أو عبر الحدود المصرية، حتى يتسنى للدولة السودانية أن تُمارس سيادتها، وأن تسهل في تمرير تلك المساعدات.

وقال جابر إن المساعدات التي تدخل عبر تشاد قد تشمل تهريب سلاح للمتمردين، خاصةً وأنّ قوات حميدتي تتلقى دعماَ عسكرياً عبر الحدود مع تشاد منذ يونيو الماضي.

وأضاف أنّ الحكومة تواصلت مع الإمارات في البداية للاستيضاح بخصوص الدعم الذي تقدمه أبوظبي لقوات الدعم السريع، وأكد أن الحكومة ترفض “دعم مليشيات تدمير السودان”، مشيراً إلى الموقف نفسه مع تشاد.

وأوضح جابر أنهم لا يزالون يرصدون حتى الآن المسارات المُختلفة لإمداد قوات الدعم السريع بالأسلحة إما عبر البحر المتوسط، ثم ليبيا، ثم غرب السودان، أو عبر أوغندا، ثم تشاد، ثم المناطق الخاضعة لسيطرة قوات حميدتي.

وأشار عضو مجلس السيادة إلى أنّ الطرف الآخر لم يُنَفِّذ ما تَـمّ التوقيع عليه في منبر جدة “وهو ما أدى إلى تدهور الأوضاع بهذا الشكل”، منوهاً إلى أنّ الحرب ستنتهي بالتأكيد على طاولة التفاوض.