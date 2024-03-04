وزير الخارجيّة علي الصادق: إيران لم تطلب أبداً منا إنشاء قاعدة بحرية على البحر الأحمر

متابعات: السوداني

نفى وزير الخارجية السوداني السفير، علي الصادق، خلال مقابلة مع وكالة سبوتنيك، أن السودان لم يتلق أيِّ طلبات من إيران بخُصُـوص إنشاء قاعدة بحرية دائمة على ساحل البحر الأحمر.

وقال علي للوكالة، على هامش منتدى دبلوماسي في أنطاليا: “قرأت المقال في صحيفة أمريكية اليوم، هذا الخبر غير صحيح”.

وأضاف: “المقال ليس صحيحاً، إيران لم تطلب من السودان أبداً إنشاء قاعدة، وأنا زُرت إيران مؤخراً، ولم يتم التطرق إلى هذا الموضوع مع أيِّ طرفٍ”.

وكان قد ظهر أحد التقارير أمس في صحيفة، وول ستريت جورنال، حول طلب طهران إنشاء قاعدة بحرية في السودان.