هيئة شؤون الأنصار تُدين الإنتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة

متابعات: السوداني

أدانت هيئة شؤون الأنصار، الإنتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الدعم السريع بولاية الجزيرة، في مناطق “الهدى والعقدة وطابت والفريجاب وتنوب وأم مليحة وود البله وأبو عدارة وأم دوانة ومعيجينة وود الجمل الخوالدة” وغيرها من المناطق التي تم استهدف أهلها، وكذلك مناطق غرب سنار.

وقالت في بيان لها: “كل هذه المناطق وغيرها شهدت عدواناً بشعاً على الرجال والنساء والأطفال والممتلكات، ولم تسلم تجمُّعات العزاء من الاستهداف، واستشهد عدد كبير جَـرّاء هذا العدوان الغاشم. إنّـنا نواسي أهلنا في كل المناطق التي شملها العدوان ونُدين هذه الفظائع بأبلغ العبارات”.

وأضافت هيئة شؤون الأنصار: “هذه الحرب العبثية تحوّلت إلى عدوان على المدنيين تستهدف أرواحهم وأعراضهم وممتلكاتهم، مِمّـا ينفي صحة الشعارات المرفوعة. والمناطق المستهدفة لا توجد فيها مواقع عسكرية مِمّـا يجعل هذه الحرب عدواناً على المدنيين وترويعاً للآمنين. وتتحمّل قوات الدعم السريع المسؤولية كاملةً عن ما يحدث في ولاية الجزيرة، فهي المسيطرة وتقع عليها مسؤولية حماية المواطنين، ولا يجدي أن تقول إنّ مَا تَـمّ قام به متفلتون أو جهات مندسة. ونُطالب قيادة الدعم السريع بإخراج قواتها من القرى والمدن، حيث لا توجد قوة عسكرية هناك. وإعادة الأشياء المنهوبة لأهلها ومُحاسبة مَـن قاموا بهذه الجرائم البشعة”.

ومضت في القول: “إثبات ما يقال بأنّ قوات الدعم السريع لا تستهدف المدنيين في أرض الواقع، فما يقال شيءٌ وما يمارس شيءٌ آخر. نُجدِّد مطالبتنا بإيقاف هذه الحرب المدمرة لتجنب ما يترتّب عليها من مآسٍ، فقد بلغ السيل الزُّبَى. هذا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون”.