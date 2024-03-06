الحزب الشيوعي يدين هجوم الدعم السريع على الجزيرة ويعتبره جريمة حرب

الخرطوم: السوداني

أدان الحزب الشيوعي، هجوم قوات الدعم السريع على قرى الجزيرة ووصفه بجريمة الحرب.

وقال بيان لسكرتارية اللجنة المركزية للحزب اليوم الأربعاء: “مُواصلةً لجرائم الحرب والإبادة الجماعية وضد الإنسانية في دارفور والخرطوم وكردفان وبقية الأقاليم من طرفي الحرب، هاجمت قوات الدعم السريع أكثر من ٣٩ قرية بولاية الجزيرة، مما أسفر عن مقتل أكثر من ٣٠ وإصابة أكثر من ٩٠ شخصاً حسب بيانات المرصد المركزي لحقوق الإنسان، ولم يكتمل حصر الخسائر لصعوبة الحصول على المعلومات بسبب قطع الاتصالات والإنترنت، إضافةً لنهب الممتلكات من أموال وهواتف وآليات زراعية وموجات النزوح الكبيرة والاعتقالات الواسعة وسط الشباب الذين تم اقتيادهم لأماكن غير معلومة من معتقلات الدعم السريع”.

واعتبر البيان أنّ ما تَـمّ في الجزيرة ودارفور وكردفان والخرطوم وغيرها من الولايات لا ينفصل عن المخطط الجاري للحرب الهادف لتصفية الثورة ونهب الأراضي الزراعية، وما بجوفها من ذهب ومعادن أخرى كما جرى في دارفور، ولتنفيذ المخطط الممنهج لنهب أراضي مشروع الجزيرة بعد التهجير والإبادة الجماعية لسكان القرى والتي يجب التصدي لها من جماهير المزارعين لخدمة مصلحة الشركات والاستثمارات الإقليمية والدولية.

وطالب البيان، بتقوية وتوسيع التحالف الجماهيري القاعدي من أجل وقف الحرب واسترداد الثورة، ووقف الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وضمان توصيل الإغاثة للمتضررين، وتكوين اللجان من المواطنين لتوزيعها، وعبّر عن رفضه لحل لجان المقاومة ولجان الخدمات، مُطالباً بتحسين الأوضاع المعيشية وتوفير الخدمات الصحية وصيانة مراكز الخدمات والمدارس والمستشفيات والأسواق والبنوك وعودة خدمة الاتصالات والإنترنت والحياة لطبيعتها وإعادة إعمار ما دمّرته الحرب.