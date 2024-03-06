والي الخرطوم: ترتيباتٌ لتسليح المقاومة لتأمين الأحياء من إنتهاكات المليشيا

الخرطوم: السوداني

شهد والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة اليوم، تخريج دفعة جديدة من المستنفرين بمنطقة الوادي الأبيض وقوز نفيسة بالريف الشمالي، بحضور اللواء د. أمير سليمان ممثل قائد منطقة وادي سيدنا العسكرية وقيادات المنطقة ولجان الاستنفار.

وأعلن والي الخرطوم، عن ترتيبات جارية بين لجنة الولاية المعنية بالاستنفار وتنظيم المقاومة الشعبية وقيادة المنطقة العسكرية لتوفير السلاح لكل المتدربين، لتأمين مناطقهم من انتهاكات المليشيا الإرهابية.

وقال الوالي: شهدنا العديد من تخريج المستفرين في قرى الريف الشمالي التي تدل على تماسك الجبهة الداخلية من المهددات التي تواجه البوابة الشمالية لولاية الخرطوم.

وامتدح الوالي، جُهُود أعيان الريف في دعم معسكرات التدريب، وحيا المرأة السودانية التي تقف مع الرجال في خندقٍ واحدٍ مع الرجال للذود عن الوطن.

من جهته، قال اللواء أمير سليمان ممثل قائد منطقة وادي سيدنا العسكرية، إنّ المستنفرين يمثلون إضافةً حقيقيّةً للقوات المسلحة التي تخوض معارك ضارية ضد التمرد في الكثير من الجبهات، مؤكداً قدرة القوات المسلحة على حسم المعركة لصالح الشعب السوداني الذي عانى كثيراً من تعديات التمرد.

وأكد رئيس لجنة التعبئة والاستنفار بقوز نفيسة أن المعسكر استوعب كافة أبناء المنطقة القادرين على حمل السلاح ونالوا جرعات تدريبيّة عالية، مما أكسبهم مهارات قتالية عالية من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في ربوع البلاد، ونقل رغبة المستنفرين بالذهاب إلى الصفوف الأمامية للدفاع عن مكتسبات البلاد، وأشار إلى أنّ المعسكر يحمل اسم الشهيد مستنفر أحمد التاج أحمد من أبناء المنطقة الذي اُستشهد في الصفوف الأمامية مع القوات المسلحة.