مصادر (السوداني): السودان يوافق على مرور (237) شاحنة مساعدات عالقة في معبر مدينة الطينة التشادية إلى دارفور

كتبت: سوسن محجوب

قال مصادر (السوداني)، إنّ الحكومة السودانية أبلغت مكتب المنسق المقيم للشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في السودان، وبصورة مؤقتة على مرور (237) شاحنة، كانت عالقة في معبر مدينة الطينة التشادية، وبعد الاتفاق مع السلطات التشادية على الجوانب الفنية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1591.

وتراجع السودان أمس من موقفه الرافض باستخدام المعابر التشادية في إيصال مواد غوث إلى المتضررين من الحرب في ولايات دارفور والتي تسيطر عليها قوات الدعم السريع ـ عدا شمال دارفور. وعزت رفضها إلى ثبوت استخدام تلك الحدود في نقل الأسلحة للمليشيا المتمردة، وشددت أنّه لا يمكن المساومة بأمن واستقرار البلاد.

وأجرت أمس مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامنثا باور، اتصالاً هاتفياً مع رئيس مجلس السيادة قائد الجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وأعربت، عن قلقها العميق بشأن قرار القوات المسلحة السودانية في 22 فبراير بإلغاء السماح بدخول المساعدات إلى دارفور من تشاد، وشدّدت على الحاجة إلى إعادة فتح طرق لإيصال المساعدات عبر الحدود من تشاد وإزالة العوائق البيروقراطية.

وقالت الخارجية في بيان لها اليوم الأربعاء، إنّهم أبلغوا المنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية كليمنتاين نكويتا سلامي، أمس، موافقة الحكومة لاستخدام مسارت بورتسودان – عطبرة-، مليط – الفاشر، مسار من دولة مصر طريق البحر الأحمر بورتسودان، معبر وادي حلفا – دنقلا، ومسار من دولة جنوب السودان بواسطة النقل النهري والطريق البري من الرنك إلى كوستي، فضلاً عن الموافقة على استخدام مطارات الفاشر، كادُقلي والأبيِّض في حالة تعثُّر الوصول عبر الطرق البرية.

وأوضحت الخارجية أنّه لتنفيذ استخدام المعابر والمسارات أعلاه يتم إجراء التنسيق الكامل مع الأجهزة المختصة في الدولة والاتفاق مع دول الجوار المعنية.

وطالبت وزارة الخارجية، التزام المنظمات ووكالات الأمم المتحدة بالإشراف المباشر على إيصال المساعدات المتفق عليها إلى مستحقيها وفقاً للإجراءات، وبما يكفل احترام سيادة الدولة.