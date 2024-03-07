الحكومة تشرع في تهيئة المعابر الحدودية والمطارات لاستقبال المساعدات الإنسانية

الخرطوم: السوداني

أعلنت الحكومة، الشروع في ترتيبات تهيئة المعابر الحدودية والمطارات، لاستقبال المساعدات الإنسانية.

وعقدت اللجنة الوطنية العليا المشتركة للطوارئ الإنسانية التي يترأسها عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر، اجتماعاً في بورتسودان تم التأمين خلاله على “ضرورة تنسيق مفوضيات العون الإنساني والأجهزة الشرطية والأمنية والعسكرية ووزارتي الزراعة والصحة وهيئة المواصفات، لتهيئة المسارات والمعابر من أجل استقبال عمال الإغاثة”.

وأشار بيان لمجلس السيادة إلى أن الاجتماع أوصى بتشكيل لجنة لتوحيد الإجراءات الفنية الخاصة بموجهات العمل الإنساني، لضمان انسياب المساعدات.

وقال مفوض العون الإنساني صلاح مبارك، إن الاجتماع شدد على ضرورة دراسة المعابر للتأكد من أن ما يصل السودان مساعدات يحتاجها السودان وذلك لمنع دخول أي غذاءات غير مرغوب فيها أو فيها ما يضر بمصالح الأمن الوطني.

وأوضح أنه جرى مناقشة كافة التفاصيل التي تضمن استمرار العمل في المعابر، علاوةً على تدريب الفنيين من عمال مفوضيات العون الإنساني على مستوى المركز والولايات.

وأشار مبارك إلى أن وزير الخارجية تعهد بمنح التأشيرات والتسهيلات، لكل العاملين الأجانب في المجال الإنساني، على أن تصدرها السفارات السودانية في الخارج لمزيد من الاحتياطات.

وكانت الحكومة أبلغت أمس الأربعاء الأمم المتحدة بموافقة الحكومة على إدخال الإغاثة عبر معابر جوية وبرية، منها معبر الطينة الذي يربط ولاية شمال دارفور بمناطق شمال تشاد، إضافةً لمعابر من جنوب السودان.