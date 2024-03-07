البرهان للأمم المتحدة: نرحب بوقف العمليات العدائية خلال شهر رمضان.. لكن كيف يتم تنفيذ ذلك.. فقوات الدعم السريع لا تزال في المساكن وتشن الهجمات

متابعات: السوداني

قال الممثل الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة السفير، الحارث إدريس الحارث، إنّـه تلقّى رسالة من رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، يرحب فيها بمناشدة الأمين العام لوقف العمليات العدائية خلال شهر رمضان، مثلما التزمت بذلك حكومة السودان في مقررات جدة في أبريل الماضي.

وأضاف الحارث: “البرهان يطلب منكم كيفية تنفيذ ذلك، لأنّ قوات الدعم السريع لا تزال في المساكن والديار ولا تزال تشن هجماتها المتوالية على المواطنين في ولاية الجزيرة”.

ونبه السفير السوداني في كلمته لمجلس الأمن، أن كل من يريد أن يُدخل هذه المناشدة إلى حيِّز العمل “عليه أن يأتينا بآلية لتنفيذها والسودان سيرحب بها”.