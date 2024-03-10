مشيخة عموم الطريقة الميرغنية الختمية تبارك الاجتماع الطارئ للإدارات الأهلية بالسودان المنعقد بالقاهرة

القاهرة: السوداني

باركت مشيخة عموم الطريقة الميرغنية الختمية، الاجتماع الطارئ للإدارات الأهلية بالسودان المنعقد بالقاهرة تحت عنوان (نحو دور فاعل لحكماء السودان من أجل السلام)، الذي دعا له السلطان صديق آدم عبد الله ودعة رئيس المجلس الأعلى للإدارة الأهلية بالسودان.

وجمع المؤتمر السلاطين والمكوك والشرتاي والنظار والدمنقاوي والعمد والفرش ومشايخ الطرق الصوفية بالسودان.

وقالت مشيخة عموم الطريقة الميرغنية الختمية بقيادة مولانا السيد عبد الله المحجوب الميرغني: “كان المؤتمر عملاً صادقاً مهيباً، تكاتف فيه التأصيل وروح الوطن والحفاظ على وحدة أراضى السودان والحفاظ على المواطن السودانى، وهذا هو أقوى نسيج اجتماعي حقيقي يبحث عن السلام والاستقرار الحقيقي للوطن”.

وألقى الدكتور الشيخ هاشم الشيخ الطيب نيابةً عن مشايخ الطرق الصوفية بالسودان.

وحضر المؤتمر سعادة السفير حسام عيسى مساعد وزير الخارجية المصري، والسيد مبارك الفاضل ونائب السفير بالسفارة السودانية في القاهرة.