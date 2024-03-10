تقدم ترحب بقرار مجلس الأمن وتدين الانتهاكات الوحشية للدعم السريع بالجزيرة والقصف الجوي بدارفور

الخرطوم: السوداني

رحبت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) بقرار مجلس الأمن رقم ٢٧٢٤ حول السودان، واعتبره خطوة مهمة نحو وقف إطلاق النار وبداية عملية تحقق السلام والاستقرار في البلاد.

ودعت (تقدم) القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى الاستجابة لرغبة الشعب السوداني في تحقيق الهدنة ووقف الأعمال العدائية، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، لإنقاذ الأرواح وتوفير الأمان للمدنيين، داعين جميع الأطراف إلى الجلوس على طاولة المفاوضات بروح من الوطنية والمسؤولية كأساس لتحقيق وقف شامل للعدائيات وتطبيق ما اتفق عليه في منبر جدة، والعمل المشترك عبر خارطة الطريق التي اقترحتها (تقدم) لوضع حدٍّ للصراعات وبناء مستقبل يسوده الأمن والازدهار في السودان.

وأدانت (تقدم) بشدة كل الانتهاكات الوحشية التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة وقراها والقصف الجوي المتكرر في ولايات دارفور من قبل القوات المسلحة، وشددت على ضرورة إدانة جميع الانتهاكات وتجريمها أياً كان مصدرها، خصوصاً تلك التي وثقتها تقارير المفوض السامي لحقوق الإنسان وتقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة.

وأكدت (تقدم)، رفضها القاطع لهذه الأفعال ودعت إلى محاسبة المسؤولين عنها، وحثت جميع الأطراف على احترام التزاماتها بحماية المدنيين داخل مناطق سيطرتها والتي وقع عليها الطرفان في جدة، كما ذكرت قوات الدعم السريع بتعهدات إعلان أديس أبابا الموقع في ٢ يناير ٢٠٢٤م، خصوصاً تلك المتعلقة بحماية المدنيين، ودعت الأطراف جميعاً إلى العمل على تحقيق السلام والأمان للشعب السوداني.

وقالت (تقدم) التزامنا بالعمل من أجل وقف الحرب والتأسيس لسودان ديمقراطي يسوده العدل والمساواة والحرية، فإننا نجدد الدعوة لجميع السودانيات والسودانيين إلى التغلب على خطابات الفرقة والكراهية، والعمل سوياً لتوحيد الجهود التي تستهدف بناء الوطن الذي يسع الجميع.

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