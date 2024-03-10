المبعوث الأمريكي الخاص للسودان يبدأ أولى جولاته الخارجية من أجل إنهاء الحرب السودانية

متابعات: السوداني

يبدأ المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، توم بيرييلو، أولى جولاته الخارجية إلى أفريقيا والشرق الأوسط في الفترة من 11 إلى 23 مارس الجاري، من أجل إنهاء الصراع في السودان.

وقالت الخارجية الأمريكي، إنّ هذه الخطوة تدل على الأولوية التي توليها الإدارة للأزمة السودانية، وتلبية للاحتياجات الإنسانية الفورية والقاسية التي يعانيها الشعب السوداني، ولرسم طريق المدنيين نحو حكومة ديمقراطية.

وسيجتمع بيرييلو في كمبالا وأديس أبابا ونيروبي والقاهرة مع مجموعة واسعة من المدنيين السودانيين، بما في ذلك المجتمع المدني ولجان المقاومة وأعضاء غرفة الاستجابة للطوارئ ونساء وشباب وغيرهم من المنظمات والأحزاب الشعبية السودانية للاستماع إلى مطالبهم، ووجهات نظرهم حول كيفية تعزيز جهودهم للاستجابة للاحتياجات العاجلة، والمطالبة بإنهاء الصراع، والتحضير للانتقال الديمقراطي في السودان.

وأضافت الخارجية: “وفي كل من جيبوتي والرياض وأبو ظبي، سيلتقي بالشركاء الأفارقة والإقليميين والأطراف الرئيسيين لتوحيد الجهود الرامية لإنهاء الصراع المدمر في السودان”.