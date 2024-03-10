الجيش: مليشيا آل دقلو تلفق الأكاذيب ولم نتلق أي اتصالات من الصليب الأحمر بشأن الأسرى

الخرطوم: السوداني

نفى الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أن يكون الجيش رفض استلام أسرى من الدعم السريع.

وقال بيان للناطق الرسمي اليوم الأحد: “مُواصلةً،َ لنهجها المألوف في إطلاق الأكاذيب وتزييف الحقائق، أصدرت مليشيا آل دقلو الإرهابية اليوم ما يفيد برفض القوات المسلحة السودانية استلام ٥٣٧ من الضباط والجنود أسرى لدى المليشيا الإرهابية عن طريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر”.

وأوضح البيان أن القوات المسلحة لم تتلق من المنظمة الدولية أي اتصالات أو مكاتبات تتعلق بهذا الشأن، وأن ما أصدرته مليشيا آل دقلو الإرهابية محض أكاذيب لن تنطلي على الشعب الذي يعاني بشكل مستمر من إنتهاكات هذه المليشيا التي برهنت على أنها مجرد أداة لتتفيذ مشروع غير أخلاقي، قام واستمر على الكذب وتزييف الحقائق وتدمير مقدرات البلاد.

وتابع البيان: “هي مثالٌ حيٌّ لعدم التقيد بالقانون الدولي الإنساني أو أي قيم إنسانية، وتقف ممارساتها الوحشية اليومية تجاه المواطن السوداني دليلاً دامغاً على ذلك، وبالتالي فهي ليست مؤهلة للحديث عن حُسن النوايا واحترام حقوق الإنسان وغيرها من الشعارات التي هي كلمات حق أُريد بها باطل”.