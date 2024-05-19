حسين وأحمد الصادق وعدد من الفنانين يحيون حفلاً خيرياً لدعم المحتاجين في مستشفى النو

كتبت: محاسن أحمد عبد الله

أحيا الفنانان الشقيقان حسين وأحمد الصادق، حفلاَ خيرياً لدعم المحتاجين في مستشفى النو. بمشاركة عدد من الفنانين، مساء الأمس بنادي محمد علي بالقاهرة، تحت عنوان (مبادرة أم درمان). فيما أكد أحمد وحسين الصادق أنهما يدعمان الجيش حتى آخر نفس.

وأوضح الشقيقان أن الهدف من المبادرة جمع التبرعات المالية لدعم المحتاجين ومتضرري الحرب بمنطقة أم درمان، وإعادة تأهيل وتحسين البنية التحتية بمستشفى النو بأم درمان، وشراء المعدات الطبية اللازمة لتعزيز قُدرة المستشفى على تقديم الرعاية الطبية للمواطنين.

شارك بالغناء في الحفل مجموعة من الفنانين، أبرزهم الفنان القلع عبد الحفيظ وعصام محمد نور وفضل أيوب ومأمون سوار الذهب وإيلاف عبد العزيز، بعدد من الأغاني الوطنية والحماسية مثل: (يا وطني يا بلد أحبابي، الفينا مشهودة، أرض الطيبين) وأخريات.