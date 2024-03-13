توفيت قبل بث المسلسل الرمضاني (عصب هش) الذي شاركت فيه.. رحيل الطفلة “جوري”

السوداني: محاسن أحمد عبد الله

نعي أمير راجي والد الطفلة “جوري” التي توفيت بعد تصويرها مشاهد المسلسل الرمضاني (عصب هش)، قبل أن تبث حلقاته، وعبر عن حزنه الشديد على وفاة صغيرته بكلمات مؤثرة قال فيها: (إن شاء الله يا جوري السودان حينتصر والناس حترجع، بس أنا أرجع كيف من دونك.. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. الحمد لله على ما أراد الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. ربنا يرحمك يا بتي ويربط على قلوبنا وربنا يصبرني).

الجدير ذكره أن أسرة الطفلة الراحلة جوري وصلت القاهرة بسبب الحرب القائمة في السودان، شاركت الطفلة “جوري” في مسلسل (عصب هش) وجسّدت فيه دور ابنة بطل المسلسل (زول سغيل)، إلا أنها توفيت قبل بث حلقات المسلسل، كانت وفاتها المفاجأة بمثابة صدمة جعلت الجميع في حالة حزن شديد.