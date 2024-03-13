لجان مقاومة مدني: انتهاكات مليشيا الدعم السريع ما زالت متواصلة بالجزيرة منذ ثلاثة أشهر

الخرطوم: السوداني

كشفت لجان مقاومة مدني، عن انتهاكات واسعة النطاق ارتكبتها مليشيا الدعم السريع في ولاية الجزيرة خلال ثلاثة أشهر منذ انسحاب القوات المسلحة من الفرقة الأولى مشاة بمدني.

وقالت اللجان في بيان اليوم الأربعاء بمناسبة مرور ثلاثة أشهر على اجتياح مليشيا الدعم السريع لقري ومدن ولاية الجزيرة قالت: إن “انتهاكات مليشيا الدعم السريع بحق مواطني ولاية الجزيرة مستمرة، مع تواصل عمليات اقتحام القرى وما يترتب عليها من قتل ونهب وسلب، واستمرار عمليات النهب المسلح للمسافرين عبر طريق المناقل – سنار وطريق رفاعة – القضارف (البطانة)، بواسطة قطّاع طرق وبمعاونة مليشيا الدعم. السريع.

وأكد البيان، استمرار ⁠انقطاع التيار الكهربائي والمياه في بعض المناطق بالولاية، مع ⁠استمرار انقطاع شبكات الاتصالات والإنترنت لليوم الخامس والثلاثين.

وأشار البيان إلى ⁠شُـح وغلاء ونُدرة للمواد الغذائية، مع انعدام السيولة المالية بسبب توقف الخدمات البنكية، وازدياد خطر المجاعة.

وقال البيان: إن قوم مليشيا الدعم السريع تفرض جبايات باهظة الثمن على التجار وأصحاب الحافلات السفرية.