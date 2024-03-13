إنقاذ الطفولة تحذر من وفاة آلاف الأطفال والنساء الحوامل خلال الفترة القادمة بالجوع

الخرطوم: السوداني

حذّرت منظمة إنقاذ الطفولة من وفاة آلاف الأطفال والنساء الحوامل خلال الأشهر المقبلة بسبب الجوع وضعف تمويل الاستجابة الإنسانية للأزمة في السودان.

وقالت المنظمة في بيان اليوم الأربعاء، إن “ما يقرب من 230,000 طفل وامرأة حامل وأم جديدة، قد يموتون في الأشهر المقبلة بسبب الجوع ما لم يتم توفير تمويل عاجل لإنقاذ الحياة للاستجابة للأزمة الهائلة والمتفاقمة في السودان”.

وعزت ذلك إلى تدني مستوى تمويل برنامج التغذية الطارئة السوداني، حيث مُول بنسبة 5.5% من إجمالي الاحتياجات مقابل تمويل بنسبة 23% للعام السابق لذات البرنامج.

وأشارت المنظمة إلى معاناة 2.9 مليون طفل سوداني من سوء التغذية الحاد، يُضاف إليهم 729 ألف طفل يواجهون أيضاً سوء التغذية الحاد الوخيم، الذي يُعتبر من أخطر أشكال الجوع الشديد وأكثرها فتكاً.

وأضافت: “من بين هؤلاء الأطفال، من المحتمل أن يعاني أكثر من 109 آلاف طفل من مضاعفات طبية مثل الجفاف وانخفاض حرارة الجسم ونقص السكر في الدم، مما يتطلب رعاية مكثفة ومتخصصة في المستشفى للبقاء على قيد الحياة”.