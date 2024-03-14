6 ملايين جنيه تكلفة الحج لهذا العام جواً و5 ملايين جنيه بحراً

الخرطوم: السوداني

أعلن المجلس الأعلى للحج والعمرة في السودان، أن تكلفة حج هذا العام 1445 هجرية، تبلغ أكثر من 6 ملايين جنيه سوداني جواً، وأكثر من 5 ملايين جنيه بحراً، وتفاوتت أسعار الحج من ولاية إلى أخرى حسب تكلفة الترحيل إلى بورتسودان وسواكن.

وتأتي تكلفة حج هذا العام ضعفي تكلفة العام السابق التي بلغت ملياري جنيه، مما ينقص حظوظ المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام.

وقال الأمين للمجلس أحمد سر الختم، إنّ التقديم للحج هذا العام يبدأ اعتبارا من الأحد المقبل 7 رمضان الموافق 17 مارس الحالي، وتبدأ عمليات الكشف الطبي يوم الاثنين 18 مارس وتنتهي في 21 رمضان.

وعزا ارتفاع تكلفة الحج لهذا العام، لارتفاع سعر الصرف للريال السعودي، وقال إنّ التقديم الإلكتروني بموقع الوزارة وعبر الرابط الإلكتروني لكل ولاية.

وأوضح أن إجراءات التأشيرة الإلكترونية تبدأ في 22 رمضان وتنتهي في 16 شوال.

وأكد أن التفويج سيكون عبر ميناء جدة ومطار بورتسودان، وهناك تفاهماتٌ لاستخدام مطارات دنقلا وكسلا والدمازين، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع الناقل الوطني سودانير وشركة تاركو للنقل الجوي، وهناك جهات للنقل البحري.

وقال إن التأشيرات للحجاج سيتم إصدارها من الولايات، وهناك تنسيق بالنسبة لحجاج الخارج، مؤكداً أنه بالنسبة للحجاج السودانيين المقيمين بجمهورية مصر العربية سيتم إصدار تأشيرة دخول لهم عقب أداء مناسك الحج.