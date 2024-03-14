البرهان يلتقي وفد اللجنة العليا لمناهضة خصخصة الموانئ البحرية ويتعهّـد بحل الأزمة الراهنة

بورتسودان: السوداني

تعهّـد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بالعمل على تذليل كافة العقبات التي تعترض سير العمل بالموانئ.

وثمّٓن البرهان لدى لقائه بمكتبه ببورتسودان اليوم، وفد اللجنة العليا لمناهضة الخصخصة بهيئة الموانئ البحرية، جهود اللجنة في التوصل لحل الأزمة، مشيراً إلى أهمية مضاعفة الإنتاج والحد من تداعيات الأحداث.

من جانبه، أوضح عثمان طاهر آدم عضو اللجنة العليا لمناهضة الخصخصة بالموانئ في تصريح صحفي، أن اللجنة اطلعت السيد رئيس مجلس السيادة والأمين العام لمجلس السيادة على تأثيرات القرارات الصادرة مؤخراً المتعلقة بمناهضة خصخصة الموانئ البحرية، مبيناً أن الوفد أبدى ارتياحاً تاماً لتفهم رئيس مجلس السيادة للأمر وتعهده بحل الأزمة مع الجهات ذات الصلة.