مساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم يرفع التمام من داخل مباني رئاسة شرطة محلية أم درمان

أم درمان: السوداني

سجّـل اللواء شرطة، دفع الله طه أحمد، مساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم، زيارة لخطوط الدفاعات الأمامية لقوات الشرطة ورفع التمام من داخل مباني رئاسة شرطة محلية أم درمان.

ووقف اللواء دفع الله، على إنجازات القوات المسلحة وقوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة والمستنفرين، محيياً صمود وبسالة قوات الشرطة في معركة الكرامة، وتفقّد أيضاً الدفاعات والارتكازات المتقدمة للشرطة.

وقال إنّ عمل ودور الشرطة في مرحلة ما بعد تحرير أم درمان، وإنّ الأعباء ستتضاعف للشرطة في مجال العمل الجنائي والميداني وعمل الإدارات المتخصصة.