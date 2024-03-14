مؤتمر دولي في باريس 15 أبريل القادم من أجل جمع أموال للسودان الذي مزقته الحرب

متابعات: السوداني

شرعت فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، في الإعداد لإقامة مؤتمر دولي على المستوى الوزاري في باريس، لجمع الأموال للسودان الذي مزقته الحرب في مؤتمر باريس للمساعدات وذلك في 15 أبريل القادم، موعد الذكرى السنوية الأولى للحرب الأهلية في السودان، حسبما صرح مسؤولون لصحيفة “ذا ناشيونال”.

وقال مصدر مقرب من وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورن: “إننا نواجه أزمة دراماتيكية للغاية على المستوى الإنساني والجيوسياسي.. وفي سياق الأزمات الدولية المتزايدة، نيتنا هي تسليط الضوء على هذه الأزمة، التي يجب ألا تصبح الأزمة المنسية”.

وأكد ممثلٌ عن وزارة الخارجية الفيدرالية الألمانية أن وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك ستشارك في استضافة الحدث.

وقال الممثل لصحيفة “ذا ناشيونال”، إنّ المؤتمر يهدف أيضاً إلى إرسال إشارة سياسية واضحة إلى الأطراف المتحاربة لإنهاء القتال. كما سيشارك في المؤتمر العديد من ممثلي المجتمع المدني السوداني.

ومن بين المدعوين أيضاً، دول جوار السودان والمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والجهات المانحة، فضلاً عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وسيتم توجيه جمع الأموال نحو السودان والدول المجاورة، حيث فرّ مئات الآلاف من اللاجئين السودانيين.

وقال المصدر الفرنسي إن جدول الأعمال سيكون أيضاً موضوع وصول المساعدات الإنسانية وهو ما يمثل “صعوبة حقيقية”.

وقال المصدر إن معاناة الشعب السوداني غير مقبولة ولا تطاق.

وقد سلطت التقارير الأخيرة، الضوء على المجاعة التي اجتاحت أجزاء من البلاد. وحذر برنامج الغذاء العالمي الشهر الماضي من أن 25 مليون شخص على الأقل يعانون من ارتفاع معدلات الجوع وسوء التغذية. ويتم نزوح آلاف الأسر إلى تشاد وجنوب السودان كل أسبوع.

ويواجه البرنامج، فجوة تمويلية تبلغ حوالي 300 مليون دولار للأشهر الستة المقبلة.