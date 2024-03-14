قطر تعلن دعماً الكامل لوحدة وسيادة واستقرار السودان

الدوحة: السوداني

أكدت لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة دولة قطر لشؤون التعاون الدولي، دعم بلادها الكامل لوحدة وسيادة واستقرار السودان.

والتقت الوزيرة القطرية اليوم، مع فريدريك كلافيير، المبعوث الفرنسي الخاص للقرن الأفريقي والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارتهم الحالية إلى الدوحة.

وبحث اللقاء، آخر التطورات في السودان والتحديات التي تواجه العمل الإنساني وضرورة تكثيف الجهود لإيصال المساعدات للنازحين في مختلف الولايات السودانية، فضلاً عن التأكيد على أهمية توجيه انتباه المجتمع الدولي نحو أكبر أزمة نزوح حول العالم.

يُذكر أنّ اللقاء حضرته، رجاء ربيعة، سفيرة فرنسا لدى السودان.