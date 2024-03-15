السلطات في كسلا تنجح في فض اشتباك مسلح بين قبيلتين

كسلا: السوداني

تمكنت السلطات في مدينة كسلا، في فض اشتباك ناري، وقع بين أفراد من قبيلتي النوبة والبني عامر مساء اليوم.

وعلمت (السوداني) أن القيادات الأهلية من القبيلتين، تدخلوا لحسم التفلتات ووأد حدوث فتنة قبلية وسفك الدماء في شهر رمضان المبارك.

وشهد مثلث المزلقان، تبادل إطلاق نار بين شباب من القبيلتين، إلا أن القوات النظامية أفلحت في فض الاشتباك، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

في وقت، أجرى والي الولاية المُكلف، محمد موسى، اتصالات واسعة لإيقاف أي تصعيد بين القبيلتين، ووجه القوات النظامية بحسم التفلتات.