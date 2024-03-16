الفريق أول ياسر العطا: الجيش يمتلك (12) كتيبة مقاومة شعبية وخاض الحرب باستراتيجية تدمير الكتلة الصلبة للمليشيا

أم درمان: السوداني

كشف عضو مجلس السيادة، مساعد القائد العام، الفريق أول ركن ياسر العطا، في اجتماعه مع تنسيقية القوى الوطنية بمنطقة وادي سيدنا العسكرية، عن امتلاك الجيش لـ(12) كتيبة مقاومة شعبية تقاتل في الخرطوم من مختلف التيارات السياسية والسحنات والكيانات.

وقال العطا: “أكتر مجموعة موجودة في المقاومة الشعبية المسلحة هم ناس أمير الدلنج.. ولن نمنع أي سوداني من القتال بصف الدولة والقوات المسلحة ولن نجرد شخصاً من جنسيته السودانية والباب مفتوح للجميع ليدافع عن وطنه.. الجميع يساند الدولة ويقاتل مع الجيش أمثال غاضبون ولن نمنع الشيوعيين أو البعثيين أو الإسلاميين وغيرهم”.

وشدد على أن البلاد في مرحلة تتطلب تماسك الجميع لتدمير مليشيا الجنجويد الإرهابية، وأضاف: “الجنجويد فكرة وهي ليست قبيلة أو حزب وإنما هي أفعال مشينة وقد مارست انتهاكات لم تحدث في تاريخ البشرية”.

وأكد العطا على قومية القوات المسلحة، وهي لا تتبع لكيان أو حزب او قبيلة أو أسرة، وإنما تنتمي للسودان. موضحاً أنها في أفضل حالاتها وقد خاضت الحرب باستراتيجية تدمير الكتلة الصلبة للمليشيا في البدء والإعداد والتجهيز بشكل متوازٍ للمراحل القادمة.

ومضى في القول: “الفترة المقبلة ستشهد انتشار المؤسسة العسكرية داخل وخارج الخرطوم وأخذ المبادرة في كافة الجبهات”.