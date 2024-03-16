الصحة العالمية: نصف سكان السودان في حاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية

الخرطوم: السوداني

قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن نصف سكان السودان في “حاجة ماسة” للمساعدات الإنسانية.

وأفاد المسؤول الأممي في تصريح له بأن “نصف سكان السودان في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية والاحتياجات الصحية، حيث يعاني نحو 3.4 مليون طفل من سوء التغذية”، موضحاً أنه رغم الاحتياجات الكبيرة في السودان إلا أن “الأزمة المروعة لا تُحظى بالاهتمام الدولي الكافي.

وأضاف أن “ملايين الأشخاص، وخاصة بولايات دارفور، لازالوا محرومين من المساعدات الإنسانية المباشرة”، داعياً إلى توفير وصول آمن إلى جميع المناطق المتضررة من النزاع، لتتمكن المنظمة وشركاؤها من حماية الفئات الأكثر ضعفاً في البلاد.