الدولار يبلغ 1400 جنيه بالسوق الأسود في السودان

بورتسودان: السوداني

بلغ اليوم سعر الدولار بالسوق السوداء في السودان مبلغ 1400 جنيه سوداني، ليسجل بذلك ارتفاعاً يتجاوز نسبة الـ110% منذ بداية الحرب. في وقت يبلغ سعر الدولار الواحد في البنوك 1153 جنيهاً.

وأدّت الحرب المندلعة في السودان إلى تدمير البنية التحتية بالكامل في العاصمة الخرطوم، حيث شهدت جميع المصانع بالعاصمة وولاية الجزيرة، عمليات نهب منظمة من قِبل قوات الدعم السريع، بالإضافة إلى سرقات جميع البنوك والوزارات والشركات والأسواق وجميع الأحياء السكنية.

في وقت، شهد الموسم الزراعي بولاية الجزيرة فشلاً كبيراً، بسبب اجتياح الدعم للولاية وسرقته لجميع الآليات الزراعية والسيارات ومخازن الأسمدة والبذور، بالإضافة لعمليات القتل والترهيب للمزارعين، حيث أسهمت كل هذا الأسباب في ارتفاع أسعار الدولار في السوق السوداء.