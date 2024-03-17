منع تصويرها يوم الزفاف.. فنان سوداني يثير الجدل لظهوره برفقة عروسه مُنقبة مُغنياً لها

السوداني: محاسن أحمد عبد الله

أثار الجدل مُجدداً الفنان السوداني، علي الشيخ، لظهوره برفقة عروسه مُرتدية النقاب من داخل سيارته وهو يغني لها: (ما دايرك تمرقي لبرا

بعض الناس نفوسها رذيلة

دايرنك تمرقي يشوفو

كيفنك يضل فيك جميلة)

وكان الفنان، علي الشيخ، أقام مراسم زواجه الأسابيع الماضية بإحدي الصالات الكبيرة بالمملكة العربية السعودية، وشارك في الحفل بالغناء لزوجته، إلا أنه كان قد منع تصوير عروسه أثناء الحفل بعدم ظهور وجهها نهائياً أو نشر صُورها لجمهوره ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كما فعل زميله الفنان مامون سوار الذهب الذي تمت مراسم زواجه الفترة الماضية وقام بنشر كل تفاصيله وصوره وعروسه على المواقع.