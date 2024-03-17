الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين: قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قرى منطقة هبيلا

متابعات: السوداني

قالت الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين ــ نشطاء حقوقيون ــ إنّ قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قرى منطقة هبيلا بولاية جنوب كردفان.

ودانت الجبهة، الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في هبيلا وقراها بواسطة مليشيا الدعم السريع، وحمّلتها كامل المسؤولية عن هذه الجرائم الدولية. ووصفتها بأنها صفحات أخرى في ملف سجلها الإجرامي منذ الإبادة الجماعية في دارفور عام 2023.

ونوهت جبهة المحامين في تعميم صحفي اطلعت عليه (السوداني) أن الهجوم كان دموياً على منطقة هبيلا في جنوبي كردفان وعدد من القرى التي تتبع لها (وطا، وتبلدي، والتنقل، وقردود، وظلطاية)، ويأتي في إطار سياسة ممنهجة وواسعة النطاق من الدعم السريع على معظم مناطق السودان.

وأوضحت الجبهة أن الهجمات المروعة جرت منتصف شهر فبراير الماضي، مبينةً أنّ قطع خدمات الإنترنت ساهم في التعتيم على هذه الجرائم حينها.

واتهم بيان الجبهة، المليشيا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تمثلت بقتل المدنيين، وإحراق سبع قرى، والنهب، والاستيلاء على الممتلكات والأرض، والتهجير القسري لنحو 40 ألف مواطن، فضلاً عن اختطاف 15 فتاة من قرية التنقل، الأمر الذي أعاد إلى الأذهان ما فعلته في حي أردمتا، شمالي مدينة الجنينة.