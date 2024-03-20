مناوي: اتفاقنا على إيصال المساعدات الإنسانية لدارفور عن طريق الدبة

الخرطوم: السوداني

أعلن حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، اليوم، الاتفاق على إيصال المساعدات الإنسانية من بورتسودان عبر طريق الدبة إلى دارفور.

وقال في تصريحات صحفية عقب اجتماعه مع ممثلي المنظمات ووكالات الأمم المتحدة بفندق كورال ببورتسودان، إنه تمّ الاتّفاق على إيصال هذه المساعدات للفاشر ليتم توزيها لولايات دارفور، مؤكداً استلام المساعدات من دول الجوار بمنطقة الطينة الحدودية.

وعزا مناوي، اختيار طريق الدبة باعتباره أقصر من طريق الأبيض بـ٣٠٠ كلم، مشيراً إلى أن ذلك لا يعني الاستغناء عن طريق الأبيض، وفي مقبل الأيام سنسهل عبور المساعدات من خلاله.

وأشار حاكم إقليم دارفور إلى لقاءات واجتماعات بين الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات العالمية لتقديم المساعدات للسودان بصورة عامة، مبيناً أن اجتماعه مع المنظمات اليوم خاص لدارفور بحضور ولاة الولايات المكلفين من وسط وجنوب وغرب دارفور، الذين قدّموا تقارير متسقة مع تقارير المنظمات.

وأشار إلى أنه سيتم استلام المواد الإنسانية من تشاد عبر الطينة الحدودية، وأكد أنه تم التعبير خلال الاجتماع من خطورة حدوث مجاعة في دارفور خاصة أن فصل الصيف في بداياته.

وقال: “سنعمل على مشاركة الاهتمامات مع المنظمات الحكومية والعالمية لتقديم العون للسودانيين”.