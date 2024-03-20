البرهان يلتقي وفد الحزب الاتحادي الاصل برئاسة جعفر الميرغني

التقى رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن، عبدالفتاح البرهان، وفد الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل برئاسة السيد جعفر الصادق الميرغني، نائب رئيس الحزب الاتحادي الاصل، بحضور عدد من قيادات الحزب والطريقة الختمية .

وجدد السيد جعفر الميرغني وقوف الحزب مع القوات المسلحة، مهنئا بالانتصارات التي حققها الجيش السوداني وأكد الميرغني حرص الحزب الحفاظ علي تماسك الدولة السودانية ومؤسساتها القومية والدستورية وسلامة نسيجها الوطني ووحدة اراضيها وقال ان القوات النظامية السودانية هي صمام الامان للحفاظ على السيادة الوطنية ووقف الانتهاكات الإجرامية الممنهجة التي ترتكبها المليشيا ضد المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وقال الميرغني ان اللقاء تطرق للحراك السياسي للكتل المختلفة مشددا علي تمسك الحزب بالحوار السوداني السوداني الشامل الهادف الي وضع الاسس للحكم والتدابير الخاصة بالفترة الانتقالية المفضية لاجراء الانتخابات.

وأشار الميرغني الي أن رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبر عن تقديره البالغ للدور الوطني الكبير الذي ظل يقوم به، مولانا السيد محمد عثمان الميرغني، من أجل الحفاظ على البلاد ووحدتها وامنها واستقرارها.