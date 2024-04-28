الصحفية عزة ايرا تتعرض للاعتداء من أفراد يتبعون لحركة العدل والمساواة

بورتسودان: السوداني

تعرضت صباح اليوم في مدينة بورتسودان، الصحفية، عزة ايرا، لاعتداء لفظي وجسدي من 3 أفراد يحملون أسلحة.

وقالت عزة: “علمت في وقت لاحق أنهم يتبعون لحركة العدل والمساواة أمام برج التأمينات، كانت حجتهم انني وقفت في الشارع، وقاموا بالإساءة لي، وقام أحدهم بسحب مفتاح عربتي الخاصه وفتحها والدخول لداخلها بدون سبب”.

وأضافت في منشور لها على صفحتها بالفيسبوك: “أنا الآن بخير وقد حضر إلى المكان القياديان همدويا وشيبة ضرار قائد حركات شرق السودان، أدانا ما حدث من اعتداء على المدنيين من قبل مسلحين، وطالبوا الحركة بحسم تفلتات منتسبيها، وهو موقف ليس بغريب عليهم مشكورين”.

وأوضحت أن عدداً من أعضاء حركة العدل والمساواة أعربوا عن رفضهم لما حدث، وقدم الفريق إبراهيم الماظ، اعتذاراً عن ما بدر من أفراد الحركة، وتعهد بالمحاسبة وحسم المتفلتين.

وحمّلت عزة، الأجهزة الأمنية مسؤولية سلامتها وكل المدنيين في المدن، وطالبتهم بتقنين حمل السلاح ووضع حد لتحركات منتسبي الحركات المسلحة.