دولة قطر تُسيِّر جسراً جوياً من الإعانات الإنسانية إلى السُّودان

متابعات: السوداني

نفّـذت دولة قطر اليوم، جسراً جوياً عبر طائرتي شحن عسكريتين مُحَمّلتين بـ(63) طناً من الأدوية المُنقذة للحياة والمعدات والمُستهلكات الطبية، وذلك ضمن الجِسر الجوِّي القطري الذي بدأ منذ اندلاع الحرب في السُّودان.

وأوضح وزير الصحة الاتحادي، د. هيثم محمد، أنّها الشحنة الثانية بعد زيارة وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر إلى السُّودان مؤخراً، وقال: “مازال الخير من قطر الخير يتواصل، ونستبشر خيراً بهذا الجِسر الجوِّي الذي يأتي وفاءً لما وعدت به قطر مُسبقاً لإنفاذ اعتمادات قطر للسُّودان”.

وأشار إلى أنّ قطر ناشدت العالم أجمع لدعم الشعب السُّوداني في المأساة الكبيرة التي طالت معظم السُّودانيين جَــرّاء الحرب.

وكشف أنّ الجسر يتضمّن الأدوية الأساسية التي تمّ التوافق عليها والتنسيق لشرائها عبر الإمدادات، وتشمل مُستهلكات نقل الدم والفحوصات التي كانت مُنعدمة لفترة طويلة، وتابع: “الجسر سيتواصل بشحنات من الأدوية والمستهلكات والمعدات الطبية ومواد الإيواء وسيارات الإسعاف.. شُكراً قطر أميراً وحكومةً وشعباً، وشُكراً سفارة قطر بالسُّودان”

من جانبه، قال سفير دولة قطر بالسُّودان، محمد إبراهيم السادة، إنّ الطائرتين تحملان مواد والأدوية الطبية التّخصُّصية المُنقذة للحياة بالتنسيق مع وزارة الصحة السُّودانيّة، ضمن الجسر الجوي الممتد من دولة قطر إلى السُّودان بتوجيهٍ من أمير قطر، تميم بن حمد.

وأوضح السفير أنّ الجسر الجوي سيستمر خلال شهر رمضان، وسيتضمّن السلال الغذائية الرمضانية ومواد الإيواء وسيارات إسعاف وغيرها.

وامتدح السفير القطري، الحكومة السُّودانيّة لما تقدمه من تسهيلات في تحرك السفارة والمنظمات القطرية في تسيير قوافل المساعدات.

وقال خبير الإغاثة والطوارئ بمنظمة قطر الخيرية عبد القادر جلال محمد، إنّ الجسري امتدادٌ لجسر سابق بدأ منذ الأزمة الإنسانية في السُّودان، حيث ساهمت قطر الخيرية مع صندوق قطر للتنمية ووزارة الخارجية في تسييره.

وأوضح أنّ الشحنة التي وصلت اليوم قوامها 63 طناً من المساعدات الطبية، وأضاف أن قطر الخيرية سبق أن سيّرت جسراً جوياً من تركيا لأدوية مرضى السرطان والفشل الكلوي تم توزيعها للمراكز والمرضى بالسُّودان.

ونوّه إلى أنّ الفرق الميدانية لقطر الخيرية تقوم حالياً بتوزيع 50 ألف سلة غذائية على الأُسر المُتضرِّرة، لافتاً إلى وجود عددٍ من المشاريع الأخرى، تقوم قطر الخيرية بدراستها وتمويلها في الأيام المُقبلة.