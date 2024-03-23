وزير الصحة يطلق صندوقاً لإعادة إعمار المؤسسات الصحية التي دمّرتها الحرب

الخرطوم: السوداني

كشف وزير الصحة الاتحادي المكلف د. هيثم محمد ابراهيم، عن إطلاق صندوق لإعادة وإعمار وتأهيل المستشفيات التي دمرت في الحرب الدائرة، بدءاً من المستشفيات المرجعية بولاية الخرطوم، مشيراً إلى أنّ التركيز في هذه المرحلة من النداء سيكون على المستشفيات القائمة والتي تأثرت بالحرب وأنه لا يشمل اي إنشاء لمستشفيات جديدة، وأن التأهيل سيشمل جميع المرافق الصحية التي كانت عاملة من قبل الحرب، كما كشف عن وضع خارطة صحية جديدة لبناء النظام الصحي يسع كل الولايات، مؤكداً أن المرحلة الأولى بعد وقف الحرب في الخرطوم الاستعجال في تأهيل المستشفيات المدمرة.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي عُقد بقاعة الحِجر الصحي بورتسودان (حول التخريب الذي طال المؤسسات الصحية في عدد من الولايات)، إن النداء سيستمر لمدة عام كامل وهي مرحلة الاستجابة وبداية التعافي ضمن خطة الصحة، لافتاً إلى أن الوزارة أطلقت النداء لعودة المستشفيات والمراكز الصحية للخدمة الطبية بأسرع وقت ممكن، وقامت بفتح حساب للتبرع واستقبال الدعم المالي والعيني بالعملتين المحلية والأجنبية في بنكي الخرطوم اسم الحساب طوارئ وزارة الصحة الاتحادية رقم الحساب 368‪7631والنيل الأزرق المشرق وزارة الصحة الاتحادية رقمي الحساب بالدولار الأمريكي 686‪766648،ورقم الحساب بالعملة المحلية 686‪6656 بالإضافة إلى الدعم العيني من الأجهزة والمعدات الطبية والأثاث الطبي وغيره.

ودعا الوزير، كل الخيِّرين والداعمين داخل وخارج السودان لدعم وتعمير المستشفيات والمراكز الطبية، كما دعا المنظمات والدول الشقيقة والصديقة والصناديق الدولية والمانحين ورجال الأعمال، والشركات والمؤسسات والجمعيات، للمساهمة في إعادة إعمار المستشفيات التي دمرتها الحرب، وأضاف قائلاً: إننا نطلق هذا النداء لإعادة إعمار مستشفياتنا لإنقاذ الأرواح وتوفير العلاج للمرضى في تلك المدن التي بها مستشفيات ومراكز صحية تضرّرت، ولتوسيع منصة الدعم للاستفادة من دعم المانحين والخيِّرين والأطباء بالداخل والخارج، وتابع أنه لا بد من توفير آليات لاستقطاب الدعم، وأنه لا بد من توفير أكبر قدر من الشفافية والمراقبة لنيل ثقة المتبرعين وجلب التمويل.