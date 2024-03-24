البرهان يلتقي وفد الآلية الأفريقية رفيعة المستوى

بورتسودان: السوداني

التقى رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان اليوم، وفد الآلية الأفريقية رفيعة المستوى بشأن السودان برئاسة محمد بن شمباس، بحضور وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق.

وأوضح وزير الخارجية في تصريح صحفي أنّ رئيس الآلية كان قد عقد لقاءات خلال الفترة الماضية مع قادة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في كل من القاهرة وأديس أبابا وغيرهما، حيث وقف على الرؤي والأفكار بشأن وقف الحرب وإعادة السلام والاستقرار في السودان، مشيراً إلى أن زيارته اليوم تأتي لاطلاع رئيس المجلس السيادي على ما قامت به الآلية من جهود في هذا الصدد، وذلك في سبيل بلورة تصور للحل يتم طرحه على جميع الأطراف ويفضي إلى تحقيق السلام والاستقرار بالبلاد.