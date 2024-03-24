وفاة الموسيقار حسن السنجك إثر سقوط دانة بمنزله

السوداني: محاسن أحمد عبدالله

توفي العقيد معاش عازف الساكسفون السوداني الموسيقار الكبير، محمد الحسن السنجك، إثر سقوط دانة بمنزله بحي “الدوحة” بأم درمان.

الراحل من مؤسسي أوركسترا الإذاعة السودانية ومن الأوائل الذين وضعوا اللبنات الأولى لمدرسة موسيقى البوليس.

رافق الراحل أغلب عمالقة الغناء السوداني بالعزف داخل وخارج السودان وكان من أكثر الموسيقيين إبداعا وإنضباطا.

عزف الراحل مع الفنانين “الكاشف، والتاج مصطفى، وحسن عطية، وعثمان حسين، وابو داوود، وأحمد المصطفى، ورمضان حسن، ومحمد وردي، والكابلي، وسيد خليفة وغيرهم”.

يذكر أنه وبعد رحيل الفنان العملاق “عثمان حسين” أحال آلة “الساكسفون” الخاصة به إلى التقاعد الإجباري وأخذ على نفسه عهدًا أن لا يعزف عليها وأن لا يقف خلف مطرب بعد رحيل الفنان عثمان حسين.