الفريق أول ياسر العطا: لا تفاوض ولا هدنة مع المليشيا الإرهابية

متابعات: السوداني

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي، مساعد القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن ياسر العطا، أن لا تفاوض ولا هدنة مع مليشيا الدعم السريع الإرهابية.

وشدد لدى حضوره دعوة الإفطار التي أقامتها القيادة الجوالة لإسناد عمليات القيادة العامة العسكرية بأم درمان، بحضور حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، ووالي ولاية الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة وقادة المناطق والفرق والوحدات العسكرية، أن هذه الحرب قائمة حتى النصر وأن الجيش السوداني لا يتشرف بمليشيا لا عقيدة لها سوى القتل والسلب والاغتصابِ.

وشدد حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، على ضرورة حسم المعركة وطرد عناصر المليشيا من المرتزقة والأجانب – وفقاً لما أورده إعلام مجلس السيادة الانتقالي.