مناوي من أم درمان يُعلن مُشاركته في حرب تحرير المدن التي تسيطر عليها مليشيا الدعم السريع والأجانب

متابعات: السوداني

أعلن حاكم إقليم دارفور – رئيس حركة جيش تحرير السودان، القائد مني أركو مناوي، عن المشاركة بجانب الجيش في حرب تحرير المدن التي تسيطر عليها مليشيا الدعم السريع.

ووصل مناوي مدينة أم درمان، وهو يقود متحرك الشهيد عبد الله أبكر العسكري إلى منطقة وادي سيدنا العسكرية.

وقال مني في تسجيل فيديو: “انتظرنا عشرة أشهر منذ بدء الحرب منتصف أبريل المنصرم ــ على أمل أن يتم التراضي على حلول لإيقاف الحرب، لكن لم يحدث، لذلك لا بد أن تساهم الحركة في إعادة ممتلكات المدنيين واستعادة سيادة الدولة من القادمين من ديار مختلفة استفزوا السودانيين”.

وأضاف مناوي: “نحن نعيش في أزمة تكمن في الاعتداء على الدولة وحقوق المواطنين وانتهاك كرامتهم فى مناطق متفرقة بدءاً من الجنينة غرب السودان ــ ومدن كتم ــ شمال دارفور، والضعين، ومن ثم انتقال قمة الأزمة إلى ولاية الجزيرة ــ وسط السودان، حيث تجرى انتهاكات واسعة من اغتصاب النساء والاستيلاء على ممتلكات المدنيين، فضلاً عن أعمال النهب في طرق مرور القوافل الإنسانية”.

ومضى في القول: “نعتبر الذي يقتل ويغتصب وتنتهك كرامته في الجنينة هو نفسه في الجزيرة والخرطوم، لا فرق بينهم، خاصة إذا كان من أجنبي ينتهك حُرمة البيوت السودانية، هذا استفزاز كبير جداً وعلى السودانيين مقاومة الأجانب الذين ينتهكون حق البلد، لذلك نحن ومع إخواننا في القوات المشتركة والحركات الأخرى، سنعمل على إعادة سيادة البلد ووحدته”.