أطباء بلا حدود: انعدام اللقاحات بجنوب دارفور ومخزونات الأغذية العلاجية فارغة

الخرطوم: السوداني

قالت منظمة «أطباء بلا حدود» في السودان، اليوم (الاثنين)، إنّ اللقاحات لم تعد متوفرة في ولاية جنوب دارفور، وإنّ مخزونات الأغذية العلاجية أصبحت شبه فارغة في جميع أنحاء الولاية، وفق «وكالة أنباء العالم العربي».

وعبّرت المنظمة في بيان لها، عن قلقها من أنه «بحلول الشهر المقبل فلن يكون هناك ما نقدمه»، لافتةً إلى أن جزءاً كبيراً من السكان بحاجة للمساعدة فوراً. وأضافت: «منذ أسبوعين، قامت فرق منظمة (أطباء بلا حدود) في جبل مرة، جنوب دارفور، بإعطاء آخر الجرعات المتبقية من اللقاحات الخماسية وشلل الأطفال والحصبة، المتوفرة في الولاية بأكملها، وهي الآن مضطرة إلى عدم استقبال المرضى الذين يبحثون عن التطعيمات».

وتابعت: «في جنوب دارفور، نفدت اللقاحات منذ أسابيع. كما نفدت في روكيرو وزالنجي بوسط دارفور، وكذلك الفاشر ومخيم زمزم بشمال دارفور. والآن نحن نرى أطفالاً مُعرّضين لأمراض ومضاعفات خطيرة يمكن الوقاية منها تماماً، وهناك خطرٌ كبيرٌ لتفشي الأمراض». وعدّت المنظمة أن ما سمتها «العقبات الممنهجة» تؤثر على الإمدادات المنقذة للحياة في جميع أنحاء السودان، مؤكدة على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق؛ «لأن حياة كثيرين تعتمد عليها».