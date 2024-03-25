الفنان كمال ترباس يكشف لـ(السوداني) تفاصيل لقائه برئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق أول البرهان

السوداني: محاسن أحمد عبد الله

كشف الفنان الشعبي الكبير، كمال ترباس لـ(السوداني)، تفاصيل اللقاء الذي جمعه مساء اليوم برئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان بقصر الضيافة، بقوله: “كان اللقاء عبارة عن دعوة لتناول وجبة الإفطار الرمضاني برفقة المخرج شكر الله خلف الله، طمأننا القائد خلال اللقاء عن الأحوال في أرض المعركة بأنها تسير كما يريدون وقريباً سيعود المواطنون اللاجئون والنازحون إلى ديارهم مُعزّزين مُكرّمين”.

وأضاف ترباس لـ(السوداني): “هذا هو اللقاء الثاني الذي يجمعني بقائد الجيش الفريق البرهان، اللقاء الأول كان قبل الحرب في الخرطوم بالقصر الجمهوري”.

كما كشف ترباس، استعداده لإطلاق عمل فني جديد وقال: “استعد لتقديم عمل فني جديد خاص بالجيش السوداني، يحوي كلمات وألحان مختلفة تتناسب وعظمة الجيش السوداني، وما يقوم به من دور كبير من أجل الدفاع عن الوطن والمواطن”.

فيما وجّـه رسالة خاصة عبر (السوداني) للفنانين الذين يقفون موقف الحياد تجاه الحرب الدائرة الآن في السودان مفادها: “هذا هو الوقت المناسب الذي ينبغي أن تغنوا فيه للوطن والجيش”، متسائلاً: “هل يكتفي الغناء من أجل (النقطة) فقط؟ وعدم الغناء الجيش والوطن الذي احتضن الجميع؟”.

وواصل: “جميعنا مع الجيش السوداني لأنه الجيش القومي ودونه لا طمأنينة، الجيش حامي الحمي والعرين قدموا أرواحهم رخيصةً شُهداء فداء الوطن، ولا بد من الجميع أن يعرف قيمته ويحترمه.. بإذن الله سيكون النصر حليفنا ويعود للسودان أمنه وأمانه واستقراره”.